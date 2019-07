MAI a obținut scrisoarea din Elveția despre dosarul penal pe numele lui Plahotniuc

Ministerul de Interne a intrat în posesia scrisorii procurorilor din Elveția privind ancheta de spălare de bani pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Declarația a fost făcută de ministrul de Interne, Andrei Năstase.

Potrivit ministrului, până la 21 iunie, autoritățile R. Moldova urmau să confirme permiterea primirii informației, dar scrisoarea a fost tăinuită de ex-procurorul general Eduard Harunjen.

Potrivit lui Nastase, scrisoarea din Elveția a fost transmisă prin intermediul ex-procurorului general Eduard Harunjen la Procuratura Anticorupție procurorului Adriana Bețișor.

În acest sens, ministrul de Interne a solicitat demararea unei anchete interne și penale în cadrul Procuraturii Generale, precum și inițierea anchetei penale privind uzurparea puterii în stat.

Anterior, Deputatul PSRM, Grigore Novac, a anunţat că a interpelat Procuratura Generală, după ce a primit o informație conform căreia organul de urmărire penală din Elveția ar fi intentat un dosar penal pe numele deputatului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat.

Mai târziu, reprezentanții Procuraturii Elveției au afirmat că nu a fost deschis un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc sau pe numele Vlad Ulinici.