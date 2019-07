LIVE VIDEO/ Maia Sandu a fost primită la Palatul Victoria de Viorica Dăncilă

Prim-ministra R. Moldova, Maia Sandu, se află astăzi, 2 iulie, într-o vizită oficială la Bucureşti, fiind prima vizită externă pe care o efectuează după preluarea mandatului. Înainte de întâlnirea cu Viorica Dăncilă, Maia Sandu a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis.

În cadrul întrevederiii, preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat că oficialii de la Chişinău vor avea tot sprijinul lui, dar şi al României în cadrul angajamentului noii coaliţii în parcursul european. Mai mult, în cadrul întrevederii dintre Sandu şi Iohannis, s-a ajuns la o înţelegere potrivit căreia România va acorda asistenţa necesară pentru consolidarea instituţiilor din Republica Moldova. Astfel că va fi creat un grup de experţi din ministerele relevante care să identifice în mod de urgenţă domeniile în care este nevoie de asistenţă.