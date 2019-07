LIVE/ Ședința Parlamentului: pe ordinea de zi – demiterea lui Harunjen

Deputații se întrunesc astăzi în ședință, iar pe ordinea de zi se numără un singur proiect – cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen.

15.08: Fracțiunea PDM nu va susține proiectul respectiv.

15.00: „Asistăm la un caz fără precedent în istoria R. Moldova. Suntem martori la un atac furibund asupra puterii judecătorești, asupra autonomiei și independenței Procuraturii, care trebuie să fie supusă doar Constituției și legii”, a declara deputatul democrat Sergiu Sîrbu, de la tribuna Parlamentului.

Potrivit acestuia, Eduard Harunjen nu a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor, respectiv, nu a fost încălcată procedura.

14.45: Mai mulți deputați au venit cu inițiativa de a ține discursuri de la tribuna Parlamentului,

14.18: „Ce facem azi aici. De ce ați înregistrat acest proiect și ce atribuție are Parlamentul în desemnarea, verificarea și demiterea procurorului general și care este baza legală în care dvs implicați acum Parlamentul în acest proces”, a întrebat Sîrbu după ce a fost prezentat proiectul.

La rândul său, deputatul Litvinenco a declarat că numirea lui Harunjen a fost ilegală, iar Parlamentul interpretează legea.

14.17: Se propune recomandarea Președintelui să emită decretul privind constatarea încetării raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu depinde de voința părților în privința Procurorului General Eduard Harunjen.

14.12: Președintele Comisiei Juridice, numiri și imunități, prezintă de la tribuna Parlamentului proiectul privind constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen.

Potrivit proiectului, Eduard Harunjen nu ar fi fost „eligibil pentru a deveni procuror general pe motiv că, timp de 9 luni înainte de a deveni procuror general, a deţinut calitatea membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura de procuror general interimar, fapt care încalcă condiția prevăzută la art. 17 din alin. (1) lit. e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură”.

14.07: Deputatul Sergiu Sîrbu susține că deși pe agendă se numără un singur subiect, „nu înseamnă că ședința nu trebuie să se desfășoare conform procedurilor din Regulamentul Parlamentului”. Acesta a precizat că nu înțelege de ce se grăbește cu acest subiect, dacă joi oricum va avea loc ședința Parlamentului.

„Haideți să amânăm acest subiect să vedem poate vin și alți membri ai societății. De unde atâta grabă cu această hotărâre?”, a întrebat Sîrbu.

14.04: Ședința a început. În sală sunt prezenți 81 de deputați.