Leancă spune când l-a cunoscut pe Șor și de ce acesta a achitat studiile fiului său

Fostul vicepremier pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, afirmă că l-a cunoscut pe Ilan Șor atunci când era ministru de Externe și că nu știa despre faptul că o companie a liderului partidului „Șor” a achitat taxa pentru studiile fiului său mai mic.

„Am comunicat cu Ilan Șor când eram ministru de Externe, l-am cunoscut prin intermediul lui Filat”, a declarat Leancă în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul Jurnal TV, menționând că i s-a propus să-l numească consul onorific al R. Moldova într-o regiune a Federației Ruse.

Acesta numește relațiile pe care le-a avut cu Șor „instituționale”, având în vedere că îl invita la ședințele Guvernului privind situația din sistemul bancar.

Referitor la suma de 40 de mii de dolari pentru studiile fiului său, fostul premier susține că nu știa că banii au fost achitați de o companie care îi aparținea lui Șor, deoarece el l-a rugat pe un prieten să se ocupe de acest lucru.

„În 2012, fiind ministru de Externe, eram în deplasare și am primit un telefon de la școala unde Tristan a început să-și facă studiile și mi s-a spus că trebuie să fac urgent plata respectivă. Fiindcă eram plecat, l-am sunat pe un bun amic de-al meu, care mi-a fost coleg în compania în care am activat până atunci, și l-am rugat să se ocupe de problema asta. La revenire, l-am întrebat: „Gicu, ai făcut?”. Dânsul, fiind vicepreședintele companiei tocmai pe probleme financiare, mi-a zis: „am făcut”. Am uitat de această problemă, am întors banii și atât. În 2016, am fost invitat al Procuratură pentru a fi interogat pe acest lucru, ca să aflu că, de fapt, că a plătit prin una dintre firmele domnului Șor. Mi-a zis că atunci compania nu putea plăti, fiindcă avea anumite angajamente. Ei au mai avut conlucrări cu domnul Șor, ei s-au achitat între ei, eu m-am achitat cu prietenul meu”, a precizat Iurie Leancă.

Ulterior, acesta a adăugat că a făcut transferul prin prietenul său de două ori: în 2012 și în 2013.

Totodată, liderul PPEM a recunoscut că a zburat cu avionul lui Șor, dar susține că nu s-a ocupat el de închirierea acestuia.

Referitor la oferirea garanțiilor de stat și frauda bancară, ex-premierul menționează că se făceau „murdării” la spatele lui și mai spune că el este cel care a salvat sistemul bancar și eu a chemat compania Kroll, care să ajute să afle cine a furat și la recuperarea banilor.

Potrivit acestuia, întâlnirea de la „Codru”, despre care spunea Filat, a avut loc după decizia de a acorda garanțiile de stat.

Leancă a declarat că nu vrea să deschidă parantezele relațiilor cu Filat, dar a subliniat că a refuzat timp de 10-14 zile să accepte postul de prim-ministru, deoarece „atunci când nu ești lider de partid nu controlezi miniștrii și nu influenhțezi activitatea grupului parlamentar PLDM”, iar când a ajuns, după insistențele lui Filat, în funcție, „a apărut un resentiment, niște orgolii din partea lui, care ne-au stricat relația ulterioară”.

El mai afirmă că dacă nu era pe liste în 2014, PLDM ar fi acumulat circa 5% și nu a acceptat să plece din formațiune atunci când i-a propus cineva care acum „stă la răcoare”.

Întrebat despre luxul din biroul său din sediul Executivului, el a răspuns că „am rămas supărat pe Maia Sandu, care știe că acest cabinet a fost reparat în 2011”.

„Biroul de lux a fost o chestie de PR ieftin, chiar nu sunt probleme mai mari în această țară?”, a conchis acesta.