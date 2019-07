Jizdan: „Nu tot Partidul Democrat a participat la furtul miliardului”

Deputatul Alexandru Jizdan susține că în frauda bancară nu a fost implicat tot Partidul Democrat din Moldova (PDM) și că e greu să răspunzi la etichetările că toți membrii formațiunii sunt „hoți și bandiți”.

„Fiind parte componentă a PDM, e greu să dai replică la această etichetare – că toți sunt hoți și bandiți, pentru că lumea are o mare doză de încredere în cei care au venit acum. Este nevoie de timp ca noi să înțelegem care și cât costă, dar voiam să spun că nu tot Partidul Democrat, integral, a participat la furtul miliardului. Există un raport Kroll în baza căruia ar trebui să vină justiția cu o concluzie, să fie o sentință de condamnare a celor care au furat banii statului. Să răspundă indiferent de coloritul politic”, a declarat democratul în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21.

Acesta menționează că încă nu a citit Raportul Kroll cap-coadă.

De asemenea, Jizdan afirmă că formațiunea și liderii PDM „au fost iertați, în mare măsură, prin prisma proiectului „Drumuri bune” și se întreabă de ce noua guvernare vrea să distrugă „proiectele care au avut priză la oameni”.

„Am putut noi fără susținere externă, s-o facă și ei. Am putut noi realiza „Prima casă”, „Prima casă 2”, s-o facă și ei”, a îndemnat politicianul, adăugând că nimeni nu are dreptul moral să oprească Arena Chișinău, deoarece „țara nu are capacitatea de a primi un campionat european”.

Cât despre retragerea lui Vlad Plahotniuc de la conducerea PDM, Jizdan afirmă că a fost o decizie matură și logică.

„Dacă, prin acțiunile tale, ai adus partidul în opoziție, înseamnă că ceva nu a mers. Din aceste considerente, cred că lucrurile trebuie schimbate la capitolul de management. Ca specialist în securitate, vreau să spun că sunt elemente care vorbesc despre faptul că familia sa și domnul Plahotniuc nu erau în siguranță în țara noastră”, a subliniat Jizdan, care mai spune că nu știa despre plecarea lui Plahotniuc din țară și că a fost o „o mare surpriză” când a aflat că trebuie să demisioneze din Guvern.

Fostul ministru al Afacerilor Interne mai crede că din MAI sunt dați afară oamenii „din cauza autobuzului albastru”.

„Lumea din poliție este nefericită atunci când este implicată în politică. Au fost etape ale R. Moldova mult mai politizate decât pe timpul PDM, iar acum, din cauza autobuzului albastru, sunt dați afară nu doar cei care au fost în el, dar și cei care l-au văzut. Oamenii sunt dați afară fără a li se explica motivul, pur și simplu ai fost loial regimului și lui Plahotniuc și este suficient, poți fi condamnat la o sentință mult mai gravă”, consideră fostul ministru.

Totodată, el spune că Andrei Năstase, noul șef de la MAI, pe care l-ar cunoaște de ceva timp și cu carese cunoaște demult cu Năstase, care i-ar fi vecin, „încă nu înțelege ce conduce, prevalează dorința politică, nu vrea să se mențină mult, încearcă să nu rămână în urma Maiei Sandu”, dar precizează că „ministerul este construit în așa fel încât poate funcționa fără ministru”.

El acuză actuala guvernare că „încearcă să demoralizeze PDM până la alegerile locale și vor face tot posibilul pentru ca partidul să nu existe”, adăugând că „partidele se încearcă în opoziție, nu la putere; noi acum vom vedea ce capacitate are PDM, cât de combativi suntem”. La fel, potrivit acestuia, rezultatele de la alegerile locale vor arăta „capacitatea reală a PDM, deoarece unii primari au venit pentru a obține anumite dividente pentru localitate; unii se vor perinda, chiar îi încurajez să nu se oprească”.

Alexandru Jizdan afirmă că, deocamdată, nu se gândește să părăsească PDM, iar fiind întrebat ce crede despre faptul că fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, intenționează să-și creeze o formațiune politică, el a răspuns: „vom vedea până unde o să ajungă acest partid”.

Referitor la finanțarea de mai departe a partidului, Jizdan declară că „nu va mai fi cum a fost” și că „dacă vom transforma partidul în unul de opoziție bun, cu ideologie clară, poate vor veni oamenii și vor achita cotizațiile cu plăcere”, fără a răspunde ce cotizație achită el și care este taxa, „probabil e 200 de lei”.

Totodată, fostul șef de la MAI afirmă că actualii reprezentanți ai Guvernului nu ar trebui să filmeze condițiile din clădire.

„Nu-i înțeleg pe cei care astăzi filmează birourile construite pe timpul lor – și aici mă refer la Maia Sandu – și spun că au fost reparate de Guvernul Filip. Oare în ce condiții ar trebui să muncească oamenii din Guvern? Atunci când tu ai delegații peste delegații, cum ar trebui să arătăm noi în fața acestor oameni? Nu s-au cheltuit chiar toți banii de pe lume. Pur și simplu, aduci în ordine acest guvern, iar atunci când ai o delegație, iertați-mă de expresie, să nu-ți fie rușine atunci când te întreabă unde este blocul sanitar. Flori? Nu știu, mie mi se pare că se ajunge prea jos. Există mult prea multe probleme de care ei ar trebui să se preocupe, nu să filmeze birourile Guvernului. Lumea așteaptă salarii”, a conchis Alexandru Jizdan.

