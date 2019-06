Irina Vlah a câștigat alegerile din UTA Găgăuzia. Igor Dodon a venit la Comrat pentru a o felicita personal

Potrivit gagauzinfo.md, Irina Vlah a câștigat alegerile din UTA Găgăuzia, din primul tur al scrutinului. Prezența la urne a depășit 50%. Totodată, aceasta își îndeamnă contracandidații să accepte rezultatele.

Șeful statului Igor Dodon, a venit la Comrat pentru a o felicita personal pe Irina Vlah, scrie nokta.md.

Totodată, Irina Vlah spune că și-a răsuflecat mânecile și este gata să muncească mai departe.

Irina Vlah a menționat că în cei patru ani cât a fost în funcție până acum a făcut multe pentru autonomie și toate aceste lucruri trebuie să le continue.

Pentru funcția de bașcan al Găgăuziei au candidat Irina Vlah, Serghei Cimpoeş, Ivan Burgudji, și Dmitri Manol.