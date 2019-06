Igor Dodon se va întâlni cu Dmitri Medvedev și Dmitri Kozak la sfârșitul acestei săptămâni la Minsk

Igor Dodon pleacă la sfârșitul săptămânii la Minsk, capitala Republicii Belarus, unde se va întâlni cu prim-ministrul Federației Ruse, Dmitrii Medvedev și cu vicepremierul rus Dmitrii Kozak. Despre aceasta a anunțat şeful statului pe pagina sa de Facebook, unde a menționat că întrevederea urmează să aibă loc la data de 21 iunie.

Acest lucru a fost discutat în cadrul întrevederii de lucru, pe care șeful statului moldovean a avut-o ieri, 18 iunie, cu ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vasnețov. Cei doi oficiali au discutat inclusiv despre subiectul cu privire la relațiile de cooperare bilaterale, anunță șeful statului.

„Am discutat și un spectru larg de subiecte cu privire la relațiile de cooperare bilaterale și am fost unanimi în opinia privind necesitatea reluării urgente a activității depline a Comisiei Interguvernamentale pentru cooperarea comercial-economică. În context, am menționat importanța întrevederilor de lucru cu Prim-ministrul Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, și cu vicepremierul Dmitrii Kozak, preconizate în data de 21 iunie, la Minsk”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Totodată, acesta a ţinut să menţioneze că mulțumit Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, vicepremierului Dmitrii Kozak și Ministerului Afacerilor Externe pentru „recunoașterea noii guvernări legitime a Moldovei și pentru susținerea eforturilor noastre întru menținerea stabilității în țară.”