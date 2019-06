Igor Dodon, la întrevederea cu ambasadorii acreditați în R. Moldova: „Voi conlucra cu Guvernul Maiei Sandu”

Președintele Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorii acreditați în R. Moldova, în cadrul căreia s-a discutat despre situația actuală din R. Moldova. Potrivit șefului statului, la întrevedere au participat 30 de șefi de misiuni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din 31 de misiuni acreditate în R. Moldova.

„Am vorbit despre riscurile și perspectivele de dezvoltare a situației. Am apreciat recunoașterea noului Parlament și Guvern de către partenerii noștri externi, inclusiv UE, SUA și Federația Rusă. Am reiterat că în calitate de Președinte voi conlucra activ cu Guvernul Maiei Sandu și majoritatea parlamentară creată de ACUM și PSRM cu scopul implementării reformelor necesare și schimbării sistemului criminal-oligarhic. Am mai subliniat că acum avem șansa de a schimba situația din țară, iar de poziția partenerilor externi depinde cît de repede se va produce acest lucru”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Tot astăzi, după o ședință de lucru cu consilierii și șefii de direcții ai aparatului președintelui, Igor Dodon a decis convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate.