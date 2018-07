Igor Dodon, despre fotbal, cel de-al doilea Război Mondial și deportările staliniste

Șeful statului, Igor Dodon, afirmă că majoritatea cetățenilor R. Moldova sunt susținători aprigi ai echipei de fotbal din Federația Rusă, la campionatul mondial din acest an, pentru îi consideră pe ruși „de-ai lor”. Într-o secvență video publicată pe pagina sa de Facebook, astăzi, 7 iulie, Dodon vorbește despre lucrurile care leagă F. Rusă și R. Moldova, făcând referire la victoria din cel de-al doilea Război Mondial, dar și la deportările staliniste din perioada Uniunii Sovietice.

Ieri, 6 iulie, s-au împlinit 69 de ani de la cel de-al doilea şi cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia şi Nordul Bucovinei, când peste 35 de mii de persoane, majoritatea femei şi copii, au fost trimise în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice.

Deși acum un an, într-un comunicat al Președinției, „cu prilejul împlinirii a 68 de ani de la cel de-al doilea val de deportări”, președintele Dodon declara că „acele evenimente nu trebuie date uitării și trebuie condamnate”, în acest an, șeful statului s-a abținut de la orice declarație publică la acest subiect.

Unica mențiune a evenimentelor cumplite din acea perioadă, Igor Dodon a făcut-o în cadrul emisiunii „Glavniy vopros”, difuzată la postul NTV Moldova două zile mai devreme, la 4 iulie. Președintele statului afirmă că cetățenii R. Moldova îi consideră pe ruși „de-ai lor” și că în pofida perioadelor dificile, există mult mai multe momente pozitive.

„Avem o istorie comună, am trecut prin probleme comune, greutăți, prin victoria comună în Marele Război Mondial. Da, au fost și perioade mai dificile, în zilele ce urmează comemorăm deportările (n.r. al doilea val de deportări staliniste), ceea ce este o pată neagră în relațiile noastre. Noi toți am trecut prin asta, și rușii, și moldovenii, și ucrainenii, toți au trecut prin represiunile staliniste, care trebuie să fie condamnate. Am avut, însă, foarte multe momente pozitive, de aceea, încercarea de a distruge această relație, nu le va reuși”, a declarat șeful statului.