Igor Dodon a plecat din nou la Moscova pentru a se vedea cu Dmitrii Kozak

Şeful statului, Igor Dodon, se va afla astăzi, 17 iulie, într-o vizită de lucru la Moscova unde are programate o serie de întrevederi cu oficiali ruși, dar şi cu vicepremierul Dmitri Kozak, reprezentant special al Kremlinului pentru relația cu R. Moldova.

Igor Dodon susţine că la aceste întrevederi va discuta aspecte legate de extinderea comerțului și a cooperării economice, chestiuni din sfera socială și umanitară dar şi problemele migranților.

De asemenea, discuțiile vor viza şi problematica transnistreană, livrările de gaze rusești și reluarea după o pauză de trei ani a comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică.

De la investire în funcţia de preşedinte al R. Moldova, Igor Dodon, a efectuat mai multe vizite în Federaţia Rusă decât în ţările Uniunii Europene.