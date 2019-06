Găgăuzii îşi aleg astăzi guvernatorul regiunii. Pentru fotoliul de başcan al autonomiei luptă cinci candidaţi

Astăzi, 30 iunie, au loc alegerile bașcanului Găgăuziei. Cinci candidați s-au înregistrat în cursa electorală. La vot sunt aşteptaţi peste 106 mii de alegători pentru care au fost deschise 66 de secţii de votare.

Campania electorală s-a început pe 1 mai și a durat 60 de zile. În cursă sunt înregistrați: Irina Vlah, deputatul adunării populare de la Comrat, Serghei Cimpoeş, consilierul başcanului pe probleme juridice Ivan Burgudji, consilierul municipal de la Comrat, Dmitri Manol şi Vasilii Aladov. Ultimul a fost lăsat în cursa electorală abia ieri, întrucît nu a reuşit să colecteze numărul necesar de semnături în susţinerea candidaturii sale. Comisia a luat această decizie după ce Curtea de Apel din Cahul a emis o hotărâre în favoarea lui Aladov. Acesta s-a plâns în instanță că membrii Comisiei Electorale Centrale din regiune au refuzat neîntemeiat să-l înscrie în cursa electorală.

Pentru observarea alegerilor guvernatorulul UTA Găgăuzia, CEC a acreditat 37 de observatori internaționali și 10 observatori naționali, din partea a 7 misiuni diplomatice acreditate în țara noastră, 3 organizații internaționale și o organizație neguvernamentală.

Inițial, alegerile pentru noul bașcan au fost programate pe 19 mai, însă Adunarea Populară a Găgăuziei a amânat desfășurarea alegerilor până astăzi, 30 iunie.