Fratele mai mic al lui Dodon a devenit partener de afaceri cu fiul procurorului general al Federației Ruse

Fratele mai mic al președintelui R. Moldova, Alexandru Dodon, a devenit acționar al Companiei „Archplay Development”, care aparține omului de afaceri rus Igor Chaika, fiu al procurorului general al Federației Ruse, scrie RBK.ru.

Presa rusă scrie că Alexandru Dodon este proprietarul a 15% din acțiunile Companiei de construcții „Archplay Development”, al cărei proprietar este ambasadorul Asociației „Delovaya Rossiya” în Moldova și Transnistria, Igor Chaika.

Chaika a confirmat pentru RBC că Alexandru Dodon a intrat în capitalul Archplay Development, refuzând însă să dezvăluie termenii tranzacției. Potrivit antreprenorului, compania va fi implicată în implementarea proiectelor de construcții numai în Rusia, nu și în R. Moldova.

Alexandru Dodon, fratele președintelui, a fost anterior asistentul deputatului socialist Radu Mudreac, dar și director adjunct al Agenţiei Sanitar-Veterinare, fiind numit în această funcţie în perioada şefiei fratelui său la Ministerul Economiei. În 2009, Viorel Chetraru, directorul CNA, declara că cei doi fraţi ar fi fost implicaţi în scheme de monopolizare a pieţei cărnii, acuzaţii care au fost respinse.

La alegerile locale din 2015, Alexandru Dodon a aspirat la funcţia de primar de Călăraşi, fiind înaintat de partidul condus de fratele său, însă a acumulat doar 13,7% din voturi, insuficiente, pentru a ajunge în turul II. Acesta a devenit însă consilier raional în Călăraşi.

Anterior presa a scris în mai multe rânduri despre legăturile dintre președintele Dodon și procurorul general al Federației Ruse. În februarie 2019 în mass-media au apărut informații despre faptul că fundația „Din Suflet” a Primei Doamne, Galina Dodon, a primit o donație în mărime de 70 de mii de euro dintr-un cont deschis pe numele fiului procurorului general al Rusiei. La puțină vreme după realizarea acestui transfer bancar Igor Chaika a fost numit ambasador de afaceri în Moldova și Transnistria de către „Delovaia Rossia”, organizație a mediului de afaceri rus.

Conform unei investigații a Fundației Anti-Corupție (FBK), conduse de opozantul rus Alex Navalnâi, Igor Chaika ar fi câștigat mai multe contracte cu statul cu largul sprijin al influenței tatălui său. Într-o anchetă a FBK sunt pomenite și afacerile gri ale fratelui lui Igor, Artem (Artiom) Chaika. Acesta din urmă, de altfel, se află și pe celebra „listă Magnitsky”, a celor cărora SUA le-au impus sancțiuni.