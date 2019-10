Filip neagă că ar exista o scindare în interiorul partidului său: „Nu veți găsi trădători în PDM”

Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, califică drept speculații zvonurile că fracțiunea formațiunii pe care o reprezintă ar urma să fie divizată, iar unii deputații ar putea să treacă de partea socialiștilor, așa cum a declarat anterior liderul „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatîi.

El a menționat, în cadrul ediției din 28 octombrie a emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, că are încredere în colegii săi.

„Cred că unii își pun dorințele drept realitate. Urmăriți ce declarații au fost făcute și anterior de liderul PN și cât de adevărate au fost. În PDM există democrație internă. PDM a demonstrat că este o echipă integră și puternică, niciodată nu și-a trădat cetățenii și țara. Am toată încrederea în colegii din fracțiune, am discutat recent, nu am găsit nicio scindare, nu veți găsi trădători în PDM”, a subliniat Filip.