Filip demisionează. Cine vor fi noul președinte și vicepreședinte al fracțiunii PDM din Parlament

Fostul premier Pavel Filip a demisionat din funcția de președinte al fracțiunii Partidului Democrat din Parlament. Cererea acestuia a fost aprobată în cadrul unei ședințe a fracțiunii care a avut loc ieri, 17 iulie.

Informația despre demisia lui Filip a fost confirmată pentru ZdG de către surse din cadrul fracțiunii PDM, care ne-au comunicat că anunțul urmează a fi făcut public mâine, la ședința Parlamentului.

„Am avut, ieri, ședința fracțiunii și am aprobat cererea domnului Filip de a se retrage din proprie inițiativă de la șefia fracțiunii”, a declarat sursa din cadrul fracțiunii.

Funcția lui Pavel Filip urmează a fi preluată de deputatul Dumitru Diacov, care ocupă, în prezent, funcția de vicepreședinte al fracțiunii. Astfel, în locul lui Diacov, în funcția de vicepreședinte al fracțiunii urmează a fi numit deputatul Vladimir Cebotari.

La 27 iulie democrații vor organiza congresul PDM, în cadrul căruia se va alege o nouă conducere și va fi adoptată o strategie reformare a formațiunii. Tot atunci, ar urma să fie decis subiectul privind schimbarea sediului PDM.