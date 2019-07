Efrim, Roșca și Asociații, reprezentanți avocațiali a lui Plahotniuc: Acesta pune la îndoială autenticitatea documentelor publicate de Usatîi

ERA anunță că a preluat mandatul de reprezentare avocațială alui Vladimir Plahotniuc. În legătură cu acest mandat, entitatea a comunicat următoarele:

(1) Vladimir Plahotniuc pune la îndoială autenticitatea materialelor făcute publice ieri, având în vedere că pare a fi un raport bazat aproape integral pe articole din presa oponenților politici, fără probe în susținerea celor scrise. (2) Clientul nostru susține că nu are nicio implicare în ceea ce se sugerează în acel document și consideră că publicația este doar o manipulare prin care se încearcă deturnarea anchetei de la beneficiarii reali. (3) Vlad Plahotniuc pune la îndoială autenticitatea acelui raport, or este puțin probabil ca o companie de talia Kroll să fi elaborat astfel de presupuneri în baza articolelor de presă sau în baza unor așa-zise informații confidențiale, care însă nu se pun la dispoziția anchetatorilor. (4) În cazul în care se va dovedi că raportul este autentic, Vladimir Plahotniuc este pregătit să demonstreze cât de inepte sunt legăturile care se fac în mod forțat și total eronat cu el, și este gata să probeze fiecare afirmație în parte. (5) Vladimir Plahotniuc a mai fost audiat în baza unor articole de presă asemănătoare, promovate de media care aparține oponenților politici, și a demonstrat că acestea sunt false. Dânsul consideră că aceste publicații sunt acțiuni de manipulare, făcute de oponenții politici, pentru a continua acțiunile de răzbunare politică și pentru a distorsiona adevărul despre frauda bancară.

Unul dintre fondatorii ERA este Oleg Efrim, ex- ministru al Justiţiei, care anterior l-a reprezentat împreună cu Vlad Roșca pe Chiril Gaburici în dosarul penal în care acesta era bănuit că ar fi intrat la universitate în baza unei diplome false.