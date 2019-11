După vizita ambasadorului rus, Ion Ceban a avut o întrevedere și cu ambasadorul României, Daniel Ioniță

După ce ieri, 13 noiembrie, primarul general al Capitalei a fost vizitat de ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Oleg Vasneţov, astăzi, Ion Ceban, a avut o întrevedere şi cu ambasadorul României, Daniel Ioniță. Acesta l-a rugat pe ambasador să îl ajute să intensifice relaţiile cu primăria Bucureştiului şi ale altor oraşe din România.

„Astăzi, am fost onorat să am o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.

Am mulțumit Excelenței Sale pentru asistența României oferită municipiului Chișinău. Am rugat să fim ajutați în intensificarea comunicării cu primăria de la București, și a celorlalte orașe din România.

Îi sunt recunoscător Excelenței Sale, domnului Ambasador, Daniel Ioniță, pentru deschiderea de a susține inițierea și realizarea proiectelor comune cu orașele mari ale României, inclusiv schimb de experiență.

În perioada următoare vom propune o agendă în acest sens.

Scopul meu rămîne acelaș de dezvoltare și modernizare a orașului! ”, a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.