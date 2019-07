După București și Bruxelles, Maia Sandu a anunțat unde va face următoarele vizite oficiale

Șefa cabinetului de miniștri a R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat că va întreprinde două vizite oficiale în următoarea perioadă. Pe 11 iulie prim-ministra va pleca la Kiev, iar pe 16 iulie se va afla la Berlin.

Vizita în Germania, de pe 16 iulie, Maia Sandu susține că va fi făcută la invitația cancelarului Angela Merkel: „Vin cu deosebite mulțumiri către Cancelarul german Angela Merkel pentru invitația de a întreprinde o vizită la Berlin în primele săptămâni de mandat, dar, mai ales, pentru sprijinul constant acordat de Germania cetățenilor Republicii Moldova. Germania a fost, de fiecare dată, un aliat de încredere al Republicii Moldova în promovarea și consolidarea democrației în țara noastră și în susținerea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova”.

Primele vizite oficiale în calitate de prim-ministru pe care le-a făcut Maia Sandu de la învestirea în funcție au fost la București și Bruxelles.