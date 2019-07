Dodon: „Potrivit datelor preliminare, peste 91% dintre locuitorii UTA Găgăuzia au votat pentru Vlah”

Președintele Igor Dodon susține că Irina Vlah a fost susținută în cadrul alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei de peste 91% dintre alegătorii care s-au prezentat la urnele de vot, sau cel puțin așa ar arăta datele preliminare.

La alegerile din 20 iunie, pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia au candidat Irina Vlah, Serghei Cimpoeş, Ivan Burgudji, și Dmitri Manol.

Potrivit gagauz.info, la urnele de vot s-au prezentat peste 50% dintre alegători. La Comrat au votat 24 344 de alegători (49,92 %), la Ceadîr-Lunga- 21 787 alegători (53,22%), iar la Vulcănești – 9 079 alegători (45,52%).

Anterior, expertul Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Dionis Cenușă, declara că rezultatele alegerilor din UTA Găgăuzia sunt previzibile.

„Actualul bașcan nu are rivali serioși, iar popularitatea acesteia nu a fost compromisă de scandaluri de corupție. Concomitent, Vlah mizează pe trei centre de sprijin electoral. Un centru de susținere directă este oficiul președintelui Igor Dodon, care acționează ca sursă de legitimare internă. Celelalte două centre de susținere, deja indirectă, se regăsesc la Moscova și la Ankara. Până acum, Vlah a rămas devotată unei contopiri a loialității față de ambele centre geopolitice regionale”, declara Dionis Cenușă.

Potrivit Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, în vigoare din 23 decembrie 1994, bașcanul este persoana oficială supremă a Găgăuziei, căruia i se subordonează toate autoritățile administrației publice din autonomie.