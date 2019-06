Dodon, după demisia judecătorilor CC: Urmează să demareze în regim de urgență numirea noilor judecători

Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să demareze în regim de urgență procedurile aferente numirii judecătorilor constituționali. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon, după ce judecătorii Curții Constituționale și-au dat demisia in corpore.

Între 7-9 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public.

Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.

Deciziile CC au trezit mai multe critici și au fost puse sub semnul întrebării de mai mulți experți și oficiali, inclusiv internaționali.

În urma deciziilor luate de Curtea Constituțională, mai mulți experiți, politicieni, juriști, dar și membri ai societății civile, au solicitate demisia judecătorilor Înaltei Curți.