Dodon, despre lovitura pe care le-a dat-o democraților începând cu 8 iunie: „Mă bucur că am știut când să scot sabia”

Șeful statului, Igor Dodon, susține că răsturnarea de situație care a avut loc începând cu 8 iunie curent, a fost o mișcare gândită și analizată. Totodată, acesta consideră că în urma deciziilor din acele zile, s-a ales cu un dușman pe viață. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

Dodon a precizat că demult și-a dorit să acționeze în acest mod, încă de pe vremea când Partidul Democrat îl suspenda din fucția de președinte, dar a așteptat momentul potrivit.

„În ultimii trei ani eu foarte des din partea oamenilor eram provocat să fac unii pași mai duri, referitor la PD și Plahotniuc. Atunci când mă suspendau, am fost în multe situații când îmi venea să scot sabia să merg înainte. Mă bucur că am avut înțelepciune și rădare să știu când să scot sabia. Una e să scoți sabia în fiecare zi, alta e să știi să aștepți momentul. Eu l-am găsit. Această mișcare este apreciată de cetățeni. Oamenii au înțeles ce a fost până acum și nu mă consideră vinovat de multe lucruri. Nu știu ce va fi mai departe. Înțeleg că am un dușman pe viață. Dar nici noi nu uităm și nu iertăm”, spune Dodon.

Președintele țării a precizat că deciziile politice luate de PSRM și Blocul ACUM au fost însoțite de riscuri mari și că nu s-a așteptat să aibă susținere din exterior.

„Noi ne-am asumat riscurile. Atunci când am mers cu această declarație, nu știam dacă vor fi suficienți deputați, pentru că au fost multe discuții. Nu eram sigur că vom avea susținerea externă din partea tuturor. Noi am mai mers cu opoziția de dreapta la proteste, și apoi ei l-au votat pe Filip premier. Am mers la acest risc, a fost un risc mare, dar necesar. Am reușit să schimbăm situația în Moldova”, susține Igor Dodon.

La 8 iunie a fost învestit în funcție Guvernul Sandu, susținut de PSRM și Blocul ACUM, formașiuni care în aceeași zi au format o majoritate parlamentară în pofida deciziei Curții Constituționale, formată inclusiv din trei ex-deputați PDM, prin care s-au declarat ilegale orice acțiuni ale Legislativului după 7 iunie 2019.

Între 7-9 iunie, CC a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R.Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public. Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate. După ce la 14 iunie, PDM a anunțat că se retrage de la guvernare, doua zi, sâmbătă, 15 iunie, CC a decis să-și revizuiască și anuleze hotărârile luate între 7-9 iunie, favorabile PDM-ului. La 20 iunie, președintele CC, Mihai Poalelungi și-a dat demisia atât din funcția de judecător, cât și din cea de președinte al Înaltei Curți.