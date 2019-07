DOC/ Ultima oră! A fost publicat raportul Kroll 2

Raportul primit de Comisie și făcut public astăzi, 4 iulie, nu conține lista persoanelor implicate în frauda bancară, însă conține detalii despre cum a dispărut din sistemul bancar din R. Moldova un miliard de dolari SUA. Totodată, acesta este publicat în varianta originală, în limba engleză.

Preşedintele comisiei de anchetă a furtului miliardului, Alexandru Slusari, a anunţat ca lista beneficiarilor s-ar afla laProcuratura Generală, dar deocamdată nimieni din membrii comisiei nu are acces la această anexă.

Alexandru Slusari a adus la conferința de presă Raportul Kroll 2, pe care Comisia de anchetă l-a obținut acum două zile de la compania Kroll. Potrivit lui Slusari, documentul descrie detaliat procesul de devalizare a sistemului bancar, firmele implicate și perosoanele care le reprezintă. Raportul nu conține însă anexa care se referă la lista beneficiarilor finali ai fraudei.

Slusari susţine că reprezentanții companiei Kroll au o poziție reticentă față de publicarea Raportului Kroll 2, dar nu au creat niciodată impedimente în acest sens, precizând că decizia aparține autorităților din R. Moldova.

Decizia de a publica cel de-al doilea raport al companiei Kroll a fost luată ieri, 3 iulie, la ședința comisiei parlamentare. Totodată, conducerea Procuraturii Generale este de părere că publicarea raportului ar putea prejudicia mersul anchetei desfășurată de oamenii legii.

Știrea se actualizează