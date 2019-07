DOC/ Șeful de la „Autosalubritate”, acuzat că intimidează angajații care nu au participat la acțiunile PDM

Directorul interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate”, Eugeniu Axentiev, este acuzat de către angajații întreprinderii că ar fi încălcat mai multe prevederi legale. Contactat de ZdG, Axentiev a refuzat să comenteze învinuirile.

Într-o scrisoare expediată redacției ZdG, angajații întreprinderii scriu că acesta a fost numit în funcție în 2018, „la recomandarea secretarului general al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Botnari, prin ordinul Silviei Radu, ignorând Consiliul municipal Chișinău (CMC) și procedura de concurs”, iar ulterior, „ignorând repetat consultațiile cu CMC și procedura de concurs, la indicația lui Botnari, de către Ruslan Codreanu, contractul de muncă a fost prelungit, până în anul 2020, luna mai”.

De cealaltă parte, șeful Direcției asistență juridică, Valeriu Bogdan, susține că este vorba despre o „lacună juridică”.

Totodată, autorii scrisorii afirmă că Axentiev a „impus” angajații să participe la acțiunile de protest organizate de către democrați, luna trecută, iar cei care au refuzat să participe, în perioada 7-9 iunie, la acțiunile de susținere a PDM continuă să fie intimidați.

Axentiev mai este acuzat că a primit „salarizare dublă și primă maximală”, deoarece „pe parcursul anilor 2018-2019, figurantul și-a inclus în tabela pe punctaje ca zile de lucru majoritatea zilelor de sâmbătă și duminică; salariul lunar depășește suma de 50 de mii de lei”.

Oamenii mai scriu că la indicația lui Axentiev, zilele de 23 februarie, 30 martie și 6 aprilie curent, când au avut loc evenimente de promovare a imaginii PDM, la care au participat angajații întreprinderii, „au fost achitate ca zile oficiale lucrate, plătite dublu și introduse oficial în salariile lunare”.

Contactat de ZdG, Eugeniu Axentiev nu a vrut să afle ce acuzații i se aduc și a spus că nu comentează scrisorile anonime.

Scrisoarea angajaților Î.M. Regia „Autosalubritate”:

Eugeniu Axentiev a apărut în atenția mass-mediei după mai multe scandaluri. Într-un articol, ZdG scria că Axentiev a activat mult timp în cadrul MAI, fiind implicat în mai multe scandaluri. În 2001, acesta a lovit cu maşina, mortal, o fetiţă de 12 ani. Presa scria atunci că maşina poliţistului Axentiev se deplasa pe str. Vasile Alecsandri, pe banda pe care circula doar transportul public. La câţiva metri de staţia de troleibuz, el a lovit în plin fetiţa, care a decedat. Nu se ştie în ce mod, dar el a reuşit să evite pedeapsa. Examinarea dosarului a fost încetată şi reluată de câteva ori, dar Axentiev a scăpat de fiecare dată. Mama fetei declara atunci pentru presă că Procuratura a efectuat ancheta tendenţios, muşamalizând cazul. Axentiev, după accident, nu doar că a scăpat nepedepsit, dar a şi fost avansat. Înainte de a ajunge comisar de Chişinău, a fost o vreme comisarul sectorului Buiucani şi apoi şef al mai multor direcţii din cadrul MAI. Axentiev a fost şi protagonistul mai multor scandaluri de presă, fiind, mai mereu, partenerul de ceartă al primarului de Chişinău, Dorin Chirtoacă, căruia de multe ori refuza să-i îndeplinească ordinele.