DOC/ Năstase îi solicită lui Harunjen să investigheze cazul interceptărilor telefonice, descoperit de RISE Moldova

Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, a trimis o scrisoare către procurorul general al R. Moldova, Eduard Harunjen, în care solicită să ia întreprindă măsurile care se impun în legătură cu investigația publicată de RISE Moldova, privind interceptarea de către forțele de ordine a mai multor politicieni, activiști civici și jurnaliști.

Potrivit lui Andrei Nastase, o dovadă importantă a faptului că regimul condus de Plahotniuc a fost unul criminal şi represiv este cazul interceptărilor telefonice realizate în baza unor dosare de poliţie politică.



Totodată, Năstase spune că despre cazul prezentat de jurnaliştii de investigaţie de la RISE Moldova că „este unul specific statelor în care demnitatea şi intimitatea cetăţenilor nu mai contează, ci doar păstrarea puterii cu orice preţ de către regimul opresiv”.



Potrivit unei investigații realizată de RISE Moldova, în ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și chiar jurnaliști. Pe lângă interceptarea convorbirilor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată. În locuințe le-au fost instalate microfoane și camere video.