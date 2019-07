DOC/ Cu ce avere vine în funcție noul ministru al Afacerilor Externe, Nicolae Popescu

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei apartamente, o vilă, dar și un automobil.

În perioada 2018 – 2019, noul ministru de Externe a obținut un salariu cumulativ de circa 83 de mii de euro de la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, dar și de la Consiliul European pentru Relații Externe. La acest venit s-a mai adăugat și salariul soției de la Banca Societe Generale, în mărime de 15,7 mii de euro.

Ministrul declară că anul trecut a mai primit o remunerare de aproape 1 400 de euro de la Fundația Națională de Științe Politice din Paris, 104 mii euro cu titlu de „indemnizație/contribuție la fondul de pensionare” din partea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, și încă circa 11 mii de lire de sterline (echivalentul a circa 12 mii de euro), obținuți din darea în chirie a unui apartament.

Nicu Popescu a trecut în declarația sa de avere și interese personale mai multe bunuri imobile, care aparțin însă familiei. Popescu a declarat trei apartamente, dar și o vilă de 105 m2. Ministrul a indicat în declarație și un autoturism de model Suzuki Vitara, procurat în 2017 cu 14 mii de euro, care însă, aparține familiei.

Din declarația de avere a ministrului mai aflăm că familia lui Nicu Popescu deține și mai multe active financiare în țară și în străinătate. Ministrul declară patru depozite bancare în care familia sa păstrează 6 000 de lire sterline și aproape 145 de mii de euro.

Nicolae Popescu a activat în calitate de director al Programului Europa extinsă al Consiliului European pentru Relații Externe, dar și în calitate de lector universitar la Institutului de Studii Politice din Paris. Conform CV-ului său, a consiliat „politicieni de nivel înalt, inclusiv președinți și miniștri de externe”. Popescu a activat și în calitate de consilier pe probleme de politică externă și integrare europeană în Guvernul Filat. Este autor al mai multor publicații și cercetări care vizează politica externă și țările aflate în zone de conflict.

*ZdG va publica și averile celorlalți miniștri din Guvernul Sandu.