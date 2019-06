Denunț la Procuratură: Năstase cere ridicarea imunităţii lui Plahotniuc și tragerea la răspundere a judecătorilor CC

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a făcut un denunț către Procuratura Generală. Acesta cere ridicarea imunităţii parlamentare a lui Vlad Plahotniuc acuzându-l de uzurparea puterii în stat. Totodată, Nastase cere procurorului general inițierea unei cauze penale pe numele judecătorilor Curții Constituționale (CC) pentru „adoptarea unor hotârâri contrare Constituției”.

Potrivit lui Andrei Năstase, judecătorii Curţii Constituţionale ar fi aprobat decizii părtinitoare pentru a permite lui Vlad Plahotniuc să se menţină abuziv la putere şi pentru a asigura legalitatea cabinetului Filip. Ministrul de Interne face referire şi la legăturile magistraţilor cu Partidul Democrat.

Acesta a accentuat faptul că judecătoarea Raisa Apolschi este nașa de cununie a lui Vladimir Plahotniuc și este exponentă a Partidului Democrat. Totodată, Artur Reșetnicov a fost și el membru al aceluiași partid până la numirea în funcție. La rândul său. Năstase mai susține că Mihai Poalelungi este cunoscut ca fiind un consultant personal al lui Plahotniuc, iar Corneliu Gurin, de asemenea, este un interpus de-al lui Plahotniuc.

Năstase susţine că, actele adoptate de Curtea Constituțională în perioada 7-9 iunie, au condus la instaurarea unui dualism al puterii şi, în consecință, a „unei crize, ceea ce a afectat şi extrapolat întreaga societate datorită interpretării ambigue și abuzive a unor norme constituționale.”

Astfel, viceprim-ministrul solicită procurorului general tragerea la răspundere a judecătorilor Curții Constituționale şi cere procurorului general să se adreseze Legislativului pentru ca deputații să-i retragă lui Vladimir Plahotniuc imunitatea parlamentară.