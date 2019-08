Cum caracterizează Dodon, Sandu, Greceanîi și Filip cei 28 de ani de independență ai Republicii Moldova

După 28 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, șeful statului, Igor Dodon, consideră că „suntem mai pregătiți ca oricând pentru democrație, progres și viitor”, iar prim-ministra Maia Sandu susține că R. Moldova „abia învață să fie un stat”. În opinia Zinaidei Greceanîi, președinta Parlamentului, cea mai importantă realizare în anii de independență e că „am reușit să ne păstrăm statalitatea”, în timp ce fostul premier Pavel Filip consideră că R. Moldova „încă rămâne o speranță că poate deveni țară autentică”.



Redăm, pe scurt, opiniile celor patru politicieni oferite Agenției de presă IPN în ajunul aniversării a 28 de ani de independență a R. Moldova.



Igor Dodon, președintele R. Moldova:

„În cei 28 de ani am trecut prin mai multe greutăți și încercări, dar totodată, s-a maturizat și societatea noastră, și clasa politică. Astăzi suntem mai pregătiți ca oricând pentru democrație, pentru progres, pentru viitor.



Eu personal, ca cetățean al acestei țări, ca președinte al Republicii Moldova, apreciez foarte mult misiunea generației noastre – de a realiza tot ce-i mai bun pentru Moldova, de a scrie o pagină nouă în istoria țării, de care să ne mândrim și noi și copiii, și nepoții noștri. Datoria noastră este să construim un stat, unde oamenii să vrea să trăiască, să învețe, să muncească, să dea naștere copiilor”, afirmă președintele.



„În scurta istorie recentă a Republicii Moldova am avut parte de toate, și de bune, și de rele. Mulți dintre noi au fost martori ai acestei istorii și înțelegem cu toții că este încă mult de lucru, mult de edificat în țara noastră, ca ea să fie pe măsura speranțelor și așteptărilor noastre. Dar este important că astăzi noi suntem însuflețiți de un proiect comun, de înțelegere politică, de o viziune de viitor, care ne motivează și ne dă putere să credem că lucrurile bune pentru Moldova abia acum încep. Iar dacă vom demonstra în continuare cutezanță și maturitate politică, dacă vom fi solidari și bine intenționați, vom reuși să realizăm cele mai înalte obiective pentru țară și să lăsăm următoarelor generații o Moldova trainică și prosperă”, a mai declarat, pentru IPN, șeful statului.



Maia Sandu, prim ministra R. Moldova:

„La doar 28 de ani, Republica Moldova abia învață să fie un stat. Unii încearcă să-i inventeze tradiții „stataliste” seculare, dar în realitate Moldova este un stat tânăr, cu instituții fragile, în plină formare, care trebuie consolidate și dezvoltate. Dacă aveam un stat atât de vechi cum se pretinde, el nu se lăsa capturat atât de ușor de căpușa oligarhică, pe care abia am reușit să o eliminăm prin efort comun, dar efectele căreia le resimțim din plin”, afirmă Maia Sandu.

„Învățăm să fim un stat responsabil și eficient, iar pentru noi un stat responsabil este acela care lucrează pentru cetățenii săi. De aceea, avem nevoie de instituții puternice și o clasă politică responsabilă. Ca popor, ca societate, ne-am lăsat prea ușor divizați și manipulați de politicieni iresponsabili, care și-au făcut jocurile și clădit averile pe seama noastră. Lipsa de coeziune și solidaritate internă ne pune piedici în adoptarea modelului necesar de dezvoltare pentru țară și nu există altul probat, decât cel al integrării europene. Cât despre cea mai mare realizare după independență încoace, nu voi vorbi despre un eveniment anume, fiindcă acestea sunt mereu interpretabile, ci despre capacitatea noastră, ca societate, fie și în ceasul al 12-lea, să optăm pentru idealurile democrației și libertății”, a mai spus premierul.

Zinaida Greceanîi, președinta Parlamentului R. Moldova:

„În cei 28 de ani de independență, Republica Moldova a cunoscut şi perioade de dezvoltare, dar şi perioade de stagnare sau chiar regres. Din păcate, perioadele de stagnare şi de regres au fost destul de frecvente şi aceasta nu ne-a permis să ne dezvoltăm continuu și să ajungem la un nivel de viaţă înalt pentru cetățeni. Prosperitatea cetățenilor trebuie să fie acel punct comun care să ne unească pe toți, întreaga societate”, este de părere Zinaida Greceanîi.



„Anii de independență ne oferă mai multe exemple ce se întâmplă atunci când societatea este pe baricade. De aceea, trebuie să facem tot posibilul pentru a menține stabilitatea, căci doar în condiții de stabilitate vom putea construi un stat puternic, cu un înalt nivel de prosperitate. Iar aceasta ne va permite ca la următoarele aniversări ale independenței să avem mai multe motive pentru a face bilanțuri pozitive. Ca stat, ca popor, nu am reușit să identificăm acel set comun de valori, scopuri care să nu se schimbe odată cu schimbarea guvernării, dar care să fie implementate continuu, zi de zi, an de an. Sunt multe lucruri care ne pot uni pe toţi, indiferent de viziunile politice, geopolitice etc. Iată anume aceste lucruri, dacă ar fi fost puse în prim plan, ne-ar fi adus astăzi la un nivel de viaţă mult mai înalt, am fi avut o societate, un stat mult mai puternic, mai dezvoltat”, a declarat politiciana.



În opinia Zinaidei Greceanîi, citată de Agenția de presă IPN cea mai importantă realizare în anii de independență este că totuși, indiferent de diverse provocări, am reușit să ne păstrăm statalitatea. „De aici, de la statalitate, trebuie să pornească toate acțiunile noastre îndreptate spre edificarea acelui stat puternic de care am pomenit deja”, a menționat președinta Parlamentului.

Pavel Filip, ex-premier, președintele interimar al Partidului Democrat din Moldova:

„Republica Moldova încă mai rămâne o speranță că poate deveni țară autentică, stat suveran, cu oameni prosperi, fericiți, cu familii aici, acasă, cu politicieni responsabili, care nu pleacă mereu capul față de cei din exterior și luptă cu demnitate pentru interesele cetățenilor săi.



În ultimii ani am început să ridicăm nivelul de trai al oamenilor, să majorăm salariile și pensiile, să reparăm în sfârșit drumurile din satele noastre, să aducem apă în casele oamenilor și lumină pe străzi, să cerem respect față de țară din partea marilor puteri. Se pare că nu place tuturor să fii mai independent, mai puternic, să demonstrezi că poți să faci și singur lucruri bune pentru oameni și pentru țară. Din păcate, sunt „frați mai mari”, care preferă ca Republica Moldova să nu se ridice din genunchi și să rămână mereu cu mâna întinsă, iar alții să ne arunce, din când în când, câte o fărâmă de pâine doar pentru ca să nu murim de foame. Vedem chiar în aceste zile cât de independentă și suverană este Republica Moldova, unde defilează generali ai unui stat, care are armată staționată ilegal în estul țării noastre”, a menţionat Pavel Filip.

Potrivit fostului premier, acum deputat în opoziția parlamentară, este regretabil că de 28 de ani rămânem o societate divizată, în mare parte, din cauza politicienilor care mereu vor să ducă Moldova ba în stânga, ba în dreapta. „Țara trebuie iubită și dezvoltată, astfel ca fiecare cetățean să poată spune cu tărie: sunt mândru de țara mea, Republica Moldova”, a mai spus Pavel Filip pentru IPN.

Pe 27 august 2019 se împlinesc 28 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică.