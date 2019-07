Comisia Electorală Centrală a atribuit un nou mandat de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău. Noul consilier a fost numit în funcție după ce Ala Nemerenco a fost învestită în funcția de ministră a Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Astfel, în aceste circumstanțe, mandatul de consilier i-a fost atribuit candidatului supleant de pe lista Partidului Popular European, Victor Chironda.

Victor Chironda este activist civic și expert în planificare şi dezvoltare urbană.