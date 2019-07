Condamnat la închisoare și căutat de poliție, fostul ministru Iurie Chirinciuc publică fotografii de la mare

În timp ce este căutat de poliție pentru a fi reținut, fostul ministru liberal al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, publică fotografii dintr-o vacanță la mare. Între timp, reprezentanții poliției declară că sunt în așteptarea unei încheieri judecătorești, pentru a-l anunța pe Chirinciuc în căutare internațională.

„Basarabia fără mare e ca viața fără oxigen”, a scris fostul ministru Iurie Chirinciuc duminică, 21 iulie, pe rețelele de socializare unde a publicat și câteva fotografii.

Ion Bilibov, șeful Inspectoratului de Poliţie (IP) din sectorul Centru al municipiului Chişinău, în raza căruia își are domiciliul fostul ministru, ne-a declarat că Chirinciuc nu a fost găsit la domiciliu, pentru a fi reținut. Bilibov ne-a mai informat că poliția a făcut un demers către instanță pentru ca judecătorul de instrucție să emită o încheiere prin care Chirinciuc să poată fi anunțat în căutare internațională.

Fostul ministru Iurie Chirinciuc nu ne-a răspuns și nici la mesajele și apelurile de pe rețelele de socializare și aplicațiile de mesagerie prin care am încercat să-l contactăm.

Chirinciuc a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pe 15 mai curent, atunci când a avut loc ultima ședință pe acest dosar la Curtea de Apel (CA) Chișinău. Fostul demnitar a lipsit însă de la pronunțarea hotărârii, părăsind sediul Curții de Apel cu puțin timp înainte ca judecătorii să-l condamne.

Decizia CA Chișinău a devenit executorie pe 27 iunie, odată cu publicarea deciziei motivate pe site-ul instanței de apel. De atunci, deși au trecut mai bine de trei săptămâni, Chirinciuc nu a fost încă reținut pentru a-și ispăși pedeapsa.

