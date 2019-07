Codreanu nu mai e nici primar interimar, nici viceprimar

La scurt timp după ce consilierii municipali l-au demis din funcția de primar interimar, Ruslan Codreanu a declarat în fața jurnaliștilor că pleacă și din funcția de viceprimar al Capitalei. Codreanu a urat succes viitoarei administrații a Primăriei, și s-a declarat dispus să contribuie la o tranziție a responsabilităților.

„Eu nu voi da calificative la ceea ce s-a speculat în Consiliul municipal. Într-un an de zile nu am răspuns la acuzații. Nu sunt omul care să răspundă acuzațiilor și care să arunce cu glod doar pentru a-și crește ratingul politic. Eu am spus de la bun început că municipiul Chișinău trebuie administrat nu de politicieni și nu de oameni care fac politică cu tancurile sau cu săbiile lui Damocle”, a declarat Codreanu.

Totodată, Codreanu a precizat că astăzi urmează să aibă o ședință cu pretorii, colegii de la primărie și de la întreprinderi, despre administrarea ulterioară a orașului.

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, și viceprimarul Nistor Grozavu au fost demiși astăzi din funcții cu votul a 36 de consilier.