Cine sunt reprezentanții partidelor din R. Moldova care participă la adunarea Comisiei de la Veneția

Comisia de la Veneția examinează astăzi conflictul constituțional creat în R. Moldova, urmând ca mâine, 21 iunie, să emită și un aviz în acest sens. Înainte de a-și exprima poziția, Comisia de la Veneția organizează astăzi discuții cu reprezentanții partidelor parlamentare din R. Moldova, de la care însă lipsește Partidul Democrat.

La adunarea Comisiei de la Veneția au fost invitate partidele parlamentare, precum și reprezentanții președintelui Igor Dodon. Astfel, la discuții este prezent deputatul Radu Marian (PAS), deputatul Liviu Vovc (Platforma DA), Maxim Lebedinschi (consilierul președintelui Igor Dodon), dar și Fadei Nagacevschi (avocatul PSRM).

Partidul Democrat însă nu a dat curs invitației de a participa la adunarea respectivă. Contactat telefonic, deputatul democrat Sergiu Sîrbu ne-a comunicat că problema constituțională a fost rezolvată, așa că nu înțelege de ce acest subiect ar mai trebui examinat.

La solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, Comisia de la Veneția urmează să se expună cu privire la ultimele decizii ale Curții Constituționale din R. Moldova, inclusiv cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului. Potrivit agendei revizuite, publicate pe site-ul instituției, avizul urmează a fi făcut public pe 21 iunie.