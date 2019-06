Cine sunt cei patru deputați europeni care vor veni la Chișinău săptămâna viitoare

O delegație a Parlamentului European, formată din patru europarlamentari, va veni la Chișinău pe 24 iulie pentru a analiza situația politică din R. Moldova și pentru a face un schimb de opinii cu noua guvernare.

Delegația Parlamentului European va fi condusă de președintele Comisiei pentru afaceri externe, David McAllister. Pe lângă McAllister, delegația Parlamentului va fi alcătuită și din eurodeputații Siegfried Mureșan (PPE, RO), Claire Moody (S & D, UK) și Heidi Hautala (Grupul Verzilor / EFA, FI).

Europarlamentarii se vor întâlni luni, 24 iunie, cu noua conducere politică din Moldova, inclusiv cu premierul Maia Sandu, președintele Igor Dodon, ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Popescu , Ministrul Afacerilor Interne Andrei Năstase, președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, precum și cu Pavel Filip, președintele fracțiunii parlamentare a PDM. Scopul vizitei este de a evalua situația politică ca urmare a recentei crize politice și de a face bilanțul relațiilor actuale ale Republicii Moldova cu UE.