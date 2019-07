Cine este noul președinte al raionului Ungheni

Alexandru Ciuvaga, consilier pe listele PLDM în CR Ungheni, este noul președinte al raionului Ungheni. Acesta a fost ales în funcție astăzi, 9 iulie, în ședința extraordinară a Consiliului raional. Potrivit expresul.md, în favoarea acestuia au votat 19 consilieri, iar unul s-a abținut.

Ciuvaga este consilier în localitatea Sculeni și consilier al raionului Ungheni. Anterior, acesta a deținut funcția de șef al Direcției Educație din Ungheni. Alexandru Ciuvaga are 66 de ani, este istoric de profesie și membru al PLDM.

Conform declarației sale de avere și interese personale, în 2018, acesta a obținut un venit 5 700 de lei din activitatea de consilier raional și de 4 800 de lei în calitate de consilier în localitatea Sculeni. Totodată, acesta a ridicat o pensie 47 500 de lei.

Funcția de președinte al raionului Ungheni a devenit vacantă după ce, în urma scrutinului legislativ din 24 februarie 2019, democrata Ludmila Guzun a fost aleasă deputată.

Până în prezent, interimatul funcției a fost deținut de către vicepreședinta raionului, Iulia Pancu.