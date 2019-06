Cinci demisii, aprobate de Guvern. Cine sunt funcționarii publici eliberați din funcție

Odată cu intrarea în funcție a noului Executiv, mai mulți funcționari publici și-au pierdut fotoliile. În cadrul ședinței de Guvern de joi, 20 iunie, a fost aprobată demisia altor cinci funcționari publici, patru dintre care și-au depus cererea de demisie de sine stătător.

În baza cererii de demisie, cabinetul de miniștri a eliberat-o din funcția de secretar general al Guvernului pe Lilia Palii. Demisia Liliei Palii vine la scurt timp după ce anterior Maia Sandu a declarat că a purtat discuții cu aceasta și i-a transmis că există suspiciuni asupra activității ei.

Cea de-a doua demisie aprobată de Guvern a fost cea al directorului Agenției Proprietății Publice. Vladimir Baldovici și-a depus cererea de demisie după ce prim-ministra Maia Sandu a declarat că va solicita Executivului eliberarea acestuia din funcție, în contextul privatizării mai multor instituții de stat.

Și-a depus cererea de demisie din funcție și secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Simion Carp, iar cererea acestuia a fost acceptată de Guvern. Totodată, și-a pierdut fotoliul de ambasadoare a R. Moldova în SUA și Cristina Balan, care, la fel, și-a depus cererea de demisie după ce anterior ministrul de Externe, Nicu Popescu, a rechemat-o la Chișinău.

O altă demisie aprobată de Guvern a fost ce a directorului general interimar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Sula. Acesta nu și-a depus însă cererea de demisie, iar Maia Sandu a declarat că eliberarea lui din funcție a fost generată de ilegalitățile pe care acesta le-ar fi comis.