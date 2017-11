Chişinăul şi Tiraspolul au semnat patru decizii protocolare care reglementează domeniile educației, agriculturii și telecomunicațiilor

Reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea problemei transnistrene din partea Chişinăului şi a Tiraspolului au semnat ieri, 25 noiembrie 2017, patru decizii protocolare care reglementează domeniile educației, agriculturii și telecomunicațiilor.

“Astfel, s-a convenit să fie asigurată libera circulație a profesorilor și a elevilor instituțiilor de învățământ cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Totodată, școlile vor fi asigurate cu materiale didactice și cele necesare pentru desfășurarea procesului educațional. Tarifele achitate de instituţiile de învăţământ pentru serviciile comunale vor fi micșorate, iar plata pentru chiria clădirilor va fi simbolică”, precizează Guvernul R. Moldova.

În același timp, a fost reglementat și procesul de apostilare a diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană. Această măsură va permite absolvenților acestor instituţii să-și continue studiile peste hotare, inclusiv în ţările Uniunii Europene.

O altă decizie aprobată ține de asigurarea accesului la terenurile agricole din raionul Dubăsari, amplasate după traseul Tiraspol-Camenca. În acest scop, a fost creat cadrul necesar pentru restabilirea Mecanismului de prelucrare a pământurilor din anul 2006, care va permite proprietarilor și fermierilor din satele Doroțcaia, Cocieri, Coșnița, Molovata Nouă, Pohrebea, Pârâta și Vasilievca să-și prelucreze terenurile fără impedimente.

Autoritățile mai promit că vor fi întreprinse acțiuni pentru restabilirea conexiunii de telefonie fixă și mobilă, dar și a infrastructurii din domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două maluri ale râului Nistru.

La 19 octombrie curent, în fața Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova a avut loc manifestul „La 5 ani de la Hotărârea CtEDO pe „dosarul școlilor”, lupta pentru dreptul la educație continuă”. La acesta au participat reprezentanți ai Promo-Lex, precum și mai mulți elevi și profesori din regiunea transnistreană. Acum 5 ani, la 19 octombrie 2012, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat Hotărârea în cauzele Catan şi alţii 27 c. Moldovei şi Rusiei, Caldare si alții 42 c. Moldovei şi Rusiei, Cercavschi și alți 98 c. Moldova şi Rusia. Prin acea Hotărâre CtEDO a recunoscut violarea Articolului 2 Protocol 1 – Dreptul le Educaţie în raport cu Federaţia Rusă. În acelaşi timp, Curtea a stabilit că R. Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educaţie în cauzele date.

Totodată, recent, ZdG a publicat o știre ce vizează conținutul unor documente, care arată că la 20 octombrie curent, autoritățile R. Moldova au cerut ca subiectul privind retragerea trupelor militare rusești din regiunea transnistreană să NU fie inclus pe agenda ședinței ONU din 23.10.2017. Actul este semnat de reprezentantul permanent al R. Moldova la ONU, Victor Moraru. Ulterior, MAEIE a notat că retragerea temporară de agendă a subiectului s-a făcut cu scopul de a obține un sprijin mai larg în favoarea acestei rezoluții.