Ce spune fostul primar al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, despre reparaţia din biroul lui Ion Ceban

După ce Ion Ceban a spus că „niște prieteni” plătesc pentru reparația cabinetului său, fostul primar al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, susţine că „niciun primar nu are dreptul să accepte din partea nimanui astfel de cadouri la locul de muncă. Totodată, acesta a menţionat că ar fi vorba de mită ascunsă”.

„Noi avem in RM o lege cu privire la cadouri. Si daca un ceas trebuie declarat, cu atat mai mult o reparatie intr-o cladire, care costa mult mai mult.

Orice reparatie, in orice cladire publica, trebuie sa fie facuta pe baza procedurilor prevazute de Legea achiziitiilor publice, iar intr-o cladire, monument istoric, pe baza unui proiect tehnic conform.

In ceea ce priveste sursa, in cazul in care sursa nu este una bugetara, aceasta trebuie sa se constituie intr-o donatie la bugetul municipal, iar sursa si suma trebuie declarate public.

Din momentul în care un funcţionar acceptă asemenea „cadouri” la locul de muncă, din partea unor „prieteni anonimi”, aceasta nu este altceva decât mita ascunsa. Acestea sunt foloase necuvenite şi reprezintă o încalcare a legii”, susţine Dorin Chirtoacă într-o postare pe Facebook.