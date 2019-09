Ce spune Dodon după întrevederea cu McAllister

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care se află într-o vizită de două zile la Bruxelles, a avut o întrevedere cu David McAllister, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului menționează că a adus mulțumiri partenerilor din UE pentru susținerea procesului de tranziție pașnică a puterii și depășirii crizei politice care a avut loc la începutului lunii iunie curent.

„Am discutat mai multe chestiuni cu privire la politica internă și externă a Republicii Moldova, inclusiv aprofundarea dialogului strategic cu instituțiile europene în scopul implementării reformelor asumate de către țara noastră. Am reiterat că prioritățile actualei Guvernări sunt bazate pe promovarea politicilor de stimulare a economiei, combaterea corupției în toate sferele și la toate nivelurile, consolidarea democrației și statului de drept. Totodată, am remarcat necesitatea restabilirii imaginii țării și implementării eficiente a Acordului de Asociere cu UE. Reieșind din existența unui consens între cei mai importanți parteneri externi ai Republicii Moldova, am subliniat interesul țării noastre cu privire la menținerea și dezvoltarea parteneriatului trilateral neformal Uniunea Europeană – Federația Rusă – Statele Unite în Republica Moldova. În context, am reiterat intenția instituției prezidențiale de a promova o politică externă echilibrată, de a consolida neutralitatea Republicii Moldova, precum și a reglementa politic conflictul transnistrean”, a notat Dodon.