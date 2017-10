Ce spune Băsescu despre diferențele dintre Dodon și Voronin?

Ex-președintele României, Traian Băsescu, invitat la emisiunea „Important” de la postul TVC21, s-a exprimat pe marginea deosebirilor dintre relațiile sale cu ex-președintele R. Moldova, Vladimir Voronin și președintele ales, Igor Dodon. Despre ultimul, Băsescu spune că și-ar vinde și mâine țara Federației Ruse, iar partidul pe care l-a condus este departe de socialism, fiind doar pro-rus.

„Eu am avut o perioadă o relație acceptabilă cu președintele Voronin, după care s-a depreciat, după ce am vorbit despre unire. Cu președintele Dodon nu am avut niciun fel de relații, dar este o deosebire fundamentală între cei doi președinți – Voronin n-a fost un pro-rus, nu și-ar fi dat țara rușilor, pe când Dodon ar da-o mâine. Mare deosebire… Voronin era un statalist, cu statul lui, cu problemele lui, n-a acceptat până la urmă planul Kozak de federalizare a R. Moldova. Dodon cred că și mâine ar accepta federalizarea, deci sunt total diferiți ca abordare și l-am considerat mult mai patriot dintre cei doi, pe Voronin”, a spus Băsescu.