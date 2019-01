Ce avere declară președintele Parlamentului, Andrian Candu

Președintele Parlamentului Andrian Candu, care aspiră la fotoliul unui deputat în noul Legislativ, a prezentat la CEC declarația de avere și interese personale pentru perioada 2017-2018. Speakerul Parlamentului a vândut în această perioadă un apartament cu 68 de mii de euro și a închiriat o casă de locuit de aproape 300 m2, care îl costă 1 200 de euro. Totodată, la colecția de ceasuri a președintelui Parlamentului s-a adăugat un nou cadou în valoare de 8 000 de dolari.

Pentru perioada 2017-2018, speakerul Andrian Candu declară un salariu de circa 367 de mii de lei și indemnizații de 32 de mii de lei, la care se mai adaugă un venit de aproape 466 de mii de lei în calitate de „restituire a capitalului social” de la compania „Prime Managament SRL”, care a fost lichidată. În 2018 președintele Parlamentului a vândut un apartament și un garaj, iar în urma tranzacțiilor a obținut 78 de mii de euro.

Potrivit declarației de avere, Candu nu deține nici un teren, însă este proprietarul a 33% dintr-un apartament de 61 m2. În 2016 președintele Parlamentului s-a mutat într-un apartament cu o suprafață de 243 m2, pe care l-a obținut prin contract de comodat, de la nașul său, Vladimir Plahotniuc. Totodată, speakerul a trecut în declarația sa de avere și o casă de locuit de 287 m2, pe care o închiriază din 2018 cu 1 200 de euro.

Finul lui Plahotniuc deține bunuri de preț și colecții de artă care sunt însă blurate în declarația sa de avere și interese personale. La averea președintelui Parlamentului se mai adaugă și patru ceasuri de mână, pe care acesta le-a primit cadou. Cel mai scump ceas are o valoare de 11 mii de dolari. Este vorba de un ceas Zenith, pe care Candu l-a primit cadou în 2011. În colecția spekerului se mai numără încă un ceas Zenith, valoare estimată a căruia este de 8 mii de dolari, un ceas de model Corum, care valorează circa 3 400 dolari, dar și un ceas Mont Blanc, prețul căruia este estimat la 5 800 de dolari.

Andrian Candu are deschise conturi bancare în Austria, România și Cehia. Speakerul își păstrează banii și în băncile din R. Moldova, în care are deschise mai multe conturi bancare. Într-un fond privat de pensii, Candu are depozitați 204 de mii de roni.

În declarația de avere și interese personale Candu a mai indicat că în 2013 a contractat două credite de 250 de mii de lei, scadente în 2019.

Andrian Candu este candidatul cu numărul trei în lista Partidului Democrat pentru circumscripția națională.