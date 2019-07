Ce avere are noua ministră a Sănătății și Protecției Sociale, Ala Nemerenco

Noua ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco a obținut anul trecut venituri în valoare de aproximativ 37 de mii de euro. Potrivit declarației de avere și interese personale, ministra are în proprietate un apartament, o mașină, dar și mai multe conturi bancare.

În perioada 2018-2019, noua ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco a obținut un salariu în valoare de peste 19 mii de euro de la Grupul de Consultanță din Hamburg, Germania și de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. La acest venit s-a mai adăugat și salariul comulativ al soțului, din partea unor companii din România, în valoare de 33 de mii de roni.

Ministra declară că anul trecut a mai primit o remunerare de peste 5.179 de lei de la Centrul de Inovare și Politici, 18 mii dolari USD din partea Organizației Mondiale a Sănătății dar și o dobândă în mărime de circa 14.445 lei. Aceasta a mai obținut 4.000 de euro în urma vânzării unui automobil

Ministra indică și o pensie de aproape 48 de mii de lei de la Casa Națională de Asigurări Sociale și o îndemnizație de consilier municipal de la Primăria mun. Chișinău, în valoare de 11 mii de lei.

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și-a achiziționat, în 2017, un apartament de 27 de metri pătrați în valoare de 48 de mii de lei. Totodată, aceasta și-a cumpărat în acest an o mașină de model „Nissan Qashqai”, fabricat în 2018, pentru care a achitat 282 mii lei.

Totodată, Ala Nemerenco este și deținătoarea mai multor conturi bancare în care păstrează peste șase mii de franci elvețieni (echivalentul a 120 de mii de lei), 11 mii de euro și 25 de mii de lei.

Ala Nemerenco este expertă internațională pe sisteme de sănătate. În 2016-2017, a fost consiliera personală al Ministrului Sănătății din România, iar anterior, șefă de proiect al Organizației Mondiale a Sănătății în oficiul de țară pentru R. Moldova. În 2002-2012, a fost directoarea Clinicii Universitare de Asistență Primară. Activează în sistemul medical din 1982, când a devenit medic internist la Spitalul Clinic Republican. În 2010, a fost decorată cu Ordinul „Gloria Muncii”. Din 2015, Ala Nemerenco este conslieră municipală și președintă a Comisiei protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice.