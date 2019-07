Aviz pozitiv din partea CEC pentru stabilirea unei zile fixe în care vor fi organizate alegerile locale generale

Comisia Electorală Centrală a dat aviz pozitiv proiectului de hotărâre al Guvernului prin care se propune stabilirea cu exactitate a zilei în care se vor desfășura alegerile locale generale, pentru ca acestea să poată fi desfășurate, chiar dacă Legislativul nu este funcțional.

CEC menționează că apreciază propunea Guvernului de a stabili o zi fixă pentru desfășurarea alegerilor locale generale, „or instituirea prin lege va permite excluderea interpretărilor și incertitudinilor privind data alegerilor locale generale”.

La propunerea Guvernului, alegerile locale generale ar putea fi organizate la o dată fixă, doar în a treia duminică a lunii octombrie, odată la patru ani.

Propunerea Guvernului vine după ce în acest an a fost aprobată cu întârzierea data alegerilor locale generale, din motiv că Parlamentul nu era funcțional.