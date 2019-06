AUDIO/ Reacții după publicarea înregistrării în care Usatîi și PDM ar fi negociat „denigrarea” lui Dodon, Sandu și Năstase

O înregistrare audio dintre două persoane, dintre care una ar fi președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, iar cealaltă un consilier al liderului PDM, Andrian Radu, a fost făcută publică de o persoană anonimă, care precizează că a obținut înregistrarea respectivă prin intermediului staff-ului de campanie al PDM.

Înregistrarea ar fi fost făcută la sfârșitul anului 2018, înainte de alegerile parlamentare. Discuția denotă că Partidul Democrat ar fi negociat cu Renato Usatîi pentru ca acesta să îi „atace” pe Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon, astfel încât democrații să obțină mai multe fotolii în noul Parlament. În schimbul acestor servicii, Usatîi ar fi urmat să obțină anumite beneficii.

Prin intermediul unui LIVE pe pagina sa de Facebook, Usatîi anunță că la ora 16.00 va face declarații de presă pentru a clarifica situația. Liderul Partidului Nostru precizează că aceste înregistrări audio au fost făcute de democrați, iar apoi au fost oferite socialiștilor: „Este clar că se încearcă să fiu discreditat”.

„Nu vreau să mă expun. Dacă va fi expertiză, va fi o altă poziție, dar să speculez din ce se scrie … Nu vreau nici să infirm, nici să confirm. Eu mă bazeze pe probe concrete și când se expun experții”, a declarat Gamurari.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari a declarat că nu ne poate oferi o reacție în legătură cu această înregistrare, menționând că nu există probe concrete.

Andrian Radu: – Am vorbit, am fost la el. Și am vorbit pe mai multe și inclusiv și pe a ta. El a mai ascultat și întrebarea de bază este, ce vrei să dai în loc?