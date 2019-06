Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan: „Nu a fost făcută nicio înțelegere între SUA și Plahotniuc”

Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan susține că fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc nu a beneficiat de nicio promisiune din partea Statelor Unite ale Americii. Totodată, despre informația precum că Plahotniuc s-ar fi refugiat la Miami, ambasadorul dă asigurări că fostul lider democrat nu se va bucura de niciun fel de privilegiu peste ocean. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV.

Diplomatul a vorbit și despre discuțiile pe care le-a purtat cu fostul lider democrat, înainte ca PDM să cedeze puterea. Totodată, discuția din acele a fost influențată și de posibilitatea unor proteste violente care ar fi putut avea la marșul organizat de ACUM și PSRM:

„Conversația din acea vineri nu a fost singura, am mai avut o discuție cu câteva zile mai înainte. Toate s-au axat pe cum poate fi găsită o soluție politică. Vineri am vorbit despre faptul că SUA va spune în public despre ceea ce crede. Duminică urma un protest major cu potențiale violențe. Am vrut să ne asigurăm că toți știu care este poziția noastră și care este nivelul nostru de pregătire de a lucra cu noul Guvern”, a declarat ambasadorul.

Ambasadorul a precizat că întrevederea cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a durat ceva mai mult de 15 minute și s-a axat în principal pe transmiterea puterii.

„Nu a fost făcută nicio înțelegere între SUA și Plahotniuc. Nu am avut niciun acord că dacă ar fi plecat ar fi existat vreun program de protecție. Nu am avut așa o înțelegere. Am avut o discuție mai lungă de 15 minute, probabil a fost jumătate de oră din cauza că acea conversație nu a fost primordială atunci când vorbim de tranziția democratică”, spune Dereck J. Hogan.

Despre informația precum că Plahotniuc s-ar afla la Miami, ambasadorul SUA dă asigurări Vlad Plahotniuc nu se va bucura de niciun fel de privilegiu peste ocean.

La 8 iunie a fost învestit în funcție Guvernul Sandu, susținut de PSRM și Blocul ACUM, formațiuni care în aceeași zi au format o majoritate parlamentară în pofida deciziei Curții Constituționale, formată inclusiv din trei ex-deputați PDM, prin care s-au declarat ilegale orice acțiuni ale Legislativului după 7 iunie 2019.

Între 7-9 iunie, CC a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R.Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public. Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.

La 14 iunie, PDM a anunțat că se retrage de la guvernare, iar doua zi, sâmbătă, 15 iunie, CC a decis să-și revizuiască și anuleze hotărârile luate între 7-9 iunie, favorabile PDM-ului.