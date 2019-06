Alegeri în UTA Găgăuzia: Până la 12:30 la urnele de vot s-au prezentat 23 594 de alegători

Până la 12:30 la urnele de vot s-au prezentat 23 594 de alegători, care reprezintă 22,23% din totalul listelor de alegători înscriși în listele electorale. Totodată, candidatura lui Vasilii Aladov petru fotoliul de başcan al autonomiei găgăuze a fost retrasă din cursa electorală.

În ceea ce privește zonele: în raionul Comrat au votat au votat 10 595 de alegători, care au reprezentat 22,64%, raionul Ceadîr-Lunga- 9.047 de alegători, sau 22, 86%, raionul Vulcănești -3952 alegători sau 20%. potrivit nokta.md.

Totădată, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a anulat decizia Curții de Apel Cahul și a retras din cursa electorală candidatura lui Vasilii Aladov petru fotoliul de başkan al autonomiei găgăuze.

În acest context, în toate secțiile de votare au fost făcute modificări pe buletine. În dreptul numelui Vasilii Aladov a fost indicat că nu mai candidează.

Vasilii Aladov s-a înscris în cursa electorală abia ieri, 29 iunie, întrucât nu a reuşit să colecteze numărul necesar de semnături în susţinerea candidaturii sale.

Astfel, pentru funcția de bașcan al Găgăuziei candidează Irina Vlah, Serghei Cimpoeş, Ivan Burgudji, și Dmitri Manol.

Scrutinul este urmărit de 143 de observatori din ţară şi 49 de peste hotare.

Inițial, alegerile pentru noul bașcan au fost programate pe 19 mai, însă Adunarea Populară a Găgăuziei a amânat desfășurarea alegerilor până astăzi, 30 iunie.