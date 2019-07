VIDEO/ O nouă ședință de judecată în dosarul Petic

La Curtea de Apel are loc o nouă ședință de judecată în dosarul lui Gheorghe Petic, în cadrul căreia avocații au înaintat o cerere prin care solicită revocarea măsurii preventive și eliberarea lui Petic. Ședința este reluată după ce ieri, 17 iulie, Gheorghe Petic a fugit din sala de judecată, sub pretextul că Parlamentul a declarat la 8 iunie că R. Moldova este „stat capturat”. După ce a fost convins de avocat să revină în sediul instanței, Petic a declarat că nu a avut intenția de a evada, iar deputatul Chiril Moțpan a calificat incidentul ca fiind o „acțiune impulsivă, de moment”.

11.15: Magistrații urmează să examineze solicitarea avocaților în ședință închisă, iar susținătorii lui Petic părăsesc sala de judecată.

11.15: Gheorghe Petic a fost adus în sala de judecată. Acesta este apaludat de susținători.

11.13: Magistrații solicită susținătorilor lui Petic să părăsească sala.

11.07: La fel ca și ieri, 17 iulie, la ședința de la Curtea de Apel Chișinău au venit mai mulți susținători ai lui Gheorghe Petic, iar sala de judecată este plină.

Curtea de Apel Chișinău s-a arătat îngrijorată de faptul că Inspectoratul General al Poliției (IGP) „intenționat sau neintenționat” nu a asigurat în măsura necesară ordinea și securitatea în cadrul examinării dosarului Petic și califică incidentul drept „imixtiune și presiune directă asupra completului care examinează dosarul”.

La 20 martie 2019, Gheorghe Petic, fost polițist de frontieră și lider al organizației teritoriale Ungheni a PPDA, a fost recunoscut vinovat de prima instanță pentru viol și condamnat la trei ani și șase luni de închisoare. Acesta se declară însă nevinovat.