Veronica Dragalin își începe, de ASTĂZI, activitatea în calitate de procuroră-șefă a PA: „Știu că drumul nu va fi ușor, dar aș vrea să contribui la o schimbare fundamentală și necesară în combaterea corupției”. Detalii din scrisoarea de motivare a noii șefe anticorupție – DOC

De astăzi, 1 august, Veronica Dragalin, câștigătoarea concursului pentru funcția de procuroră-șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), își va începe activitatea în funcția respectivă. Noua șefă anticorupție a fost prezentată luni dimineață colectivului.

Ordinul în acest sens a fost semnat de procurorului general interimar, Dumitru Robu, încă la 15 iunie 2022.

În scrisoare de motivare pe care a expediat-o membrilor comisie de concurs, Veronica Dragalin e a menționat că „candidează la această poziție, care pentru mine este o șansă de a mă reîntoarce în Moldova și a aduce o contribuție semnificativă, convinsă că eforturile mele în calitate de Șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea cu adevărat un impact pozitiv. Există atât de mult avânt în acest moment, un val puternic împotriva corupției, împotriva modului în care au funcționat lucrurile de prea mult timp, atât în țară cât și în această instituție. Știu că drumul nu va fi ușor, dar ași vrea să contribui la o schimbare fundamentală și necesară în combaterea corupției”.

„Eu cred că Republica Moldova nu va fi definită de lăcomia și eșecurile câtorva oameni corupți. Până la urma, după eșec urmează progres. Progresul vine de la schimbări fundamentale. Iar schimbările fundamentale se întâmplă atunci când oamenii recunosc că sistemul actual a eșuat. În opinia mea, Republica Moldova va fi definită de o nouă generație, care va folosi oportunitatea de a face schimbări fundamentale. Procuratura Anticorupție are acum șansa de a construi o relație de încredere cu poporul prin acțiuni și transparență. Vom arăta oamenilor că sistemul poate funcționa eficient pentru a identifica în mod fiabil o schemă infracțională, a lua măsuri pentru a o opri și a o demonta, și pentru a-i trage la răspundere pe toți cei responsabili.

Eu am încredere că sunt persoana capabilă să conducă Procuratura Anticorupție în efortul de a ajunge cât mai repede la o rezoluție pozitivă pentru țară în cazurile de rezonanță și nu numai, aplicând legea în mod egal și transparent. Și voi depune eforturi substanțiale pentru a câștiga încrederea poporului față de această instituție care deține un rol deosebit de important în sistemul de justiție și în societatea noastră.

Candidez la această funcție și sper să fiu acceptată ca să am ocazia să lucrez alături de profesioniștii care și-au dedicat cariera justiției. Contez pe experiența și expertiza lor ca împreună să eliminam obstacolele din trecut și să construim o instituție funcțională, bazată pe drept și egalitate. În același timp, experții dintr-un sistem nu sunt neapărat cei mai indicați atunci când sistemul necesită o schimbare fundamentală. Iar eu am ceva valoros și unic de oferit-o experiență diferită și o nouă perspectivă din afara sistemului. Mi-am petrecut cariera lucrând în cadrul unor sisteme care operează cu integritate și eficiență, atât în sectorul privat, cât și în cadrul guvernului Statelor Unite. În activitatea mea în calitate de Șef al Procuraturii Anticorupție mă voi baza pe ceea ce am învățat lucrând în interiorul acestor sisteme pentru a face schimbările de care Republica Moldova are nevoie și pe care le merită în acest moment important din istoria sa”, a menționat noua șefă PA în scrisoarea de motivare.

Sursa document: ZdG

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că împreună cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, au participat luni dimineață la evenimentul de prezentare a Veronica Dragalin.

„Împreună cu doamna Președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, am participat în această dimineață la prezentarea șefei Procuraturii Anticorupție, doamna Veronica Drăgălin, care de astăzi își începe activitatea. (…) I-am urat succes doamnei Drăgălin și am asigurat-o că are tot sprijinul din partea Ministerului Justiției, care este gata să pună umărul la realizarea obiectivelor pe care și le-a propus. Suntem deschiși să promovăm toate modificările legislative care sunt necesare pentru eficientizarea activității organelor procuraturii”, a scris Sergiu Litvinenco pe Facebook.

Marți, 7 iunie, Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al PA. O decizie în acest sens a fost adoptată de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Veronica Dragalin a obținut cel mai mare punctaj la proba interviului – 72,15 puncte.

Veronica Dragalin este fiica Elenei Dragalin, fondatoarea organizației Moldova AID, precum și a organizației Moldovan-American Convention. Familia Dragalin este stabilită în SUA. Potrivit datelor publicate pe site-ul Universității din California de Sud, Veronica Dragalin a fost procuroră adjunctă a Statelor Unite ale Americii în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei.

Conform CV-ului său, în 2019, Veronica Dragalin a obținut Premiul „Cazul Anului” din partea Biroului Alcool, Tutun, Arme și Explozibili (ATF). În anul 2020, ea a obținut Premiul Directorului FBI.

