ULTIMA ORĂ Iurie Radulov, extrădat în R. Moldova. Interlopul a fost plasat în Penitenciarul nr. 13 pentru a-și continua executarea pedepsei cu detențiune pe viață

Interlopul Iurie Radulov alias „Babior”, reținut la începutul lunii octombrie în Turcia, a fost extrădat în această seară, 23 octombrie, din Turcia și încarcerat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, pentru a-și continua executarea pedepsei cu detențiune pe viață, informează Ministerul Justiției (MJ) printr-un comunicat.

„Extrădarea are loc după ce, la 8 mai 2025, imediat după confirmarea informației că Iurie Radulov se afla în Turcia, Ministerul Justiției a transmis autorităților turce cererea de extrădare cu întregul pachet de documente anexat la dosar. Ulterior, la începutul lunii octombrie a acestui an, autoritățile turce l-au reținut. În etapa următoare, Ministerul Justiției a expediat o cerere prin care a confirmat necesitatea extrădării.

Reîncarcerarea pune în executare decizia Curții de Apel Nord din 10 aprilie 2025, pronunțată în urma recursului depus de Administrația Națională a Penitenciarelor, privind anularea încheierii precedente.

Extrădarea a avut loc în urma cooperării dintre Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul Central Național INTERPOL, în coordonare cu autoritățile competente din Turcia”, menționează MJ.

Iurie Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă în anii 1990. El a fost capul uneia dintre cele mai sângeroase grupări de killeri din R. Moldova. Gruparea condusă de Radulov avea la activ zeci de omoruri, printre victime fiind oameni de afaceri și lideri interlopi. În anii 2000, investigațiile au arătat că membrii grupului au comis în regiunea transnistreană patru asasinate și șase tentative de omor. Radulov, împreună cu alți membri ai grupării sale, au fugit din țară și au fost dați în căutare internațională. Ulterior, Radulov a fost reținut în Bulgaria și predat Chișinăului, notează Compania Teleradio-Moldova.

Pe 1 martie 2004, Radulov a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție la detențiune pe viață. El a fost condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor.

Pe 10 martie 2025, interlopul a fost liberat condiționat înainte de termen de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, cu stabilirea faţă de acesta a următoarelor obligaţiuni:

să participe la programe probaţionale;

să se prezinte la biroul de probaţiune din raza teritorială unde îşi are domiciliul în termen de 5 zile de la liberare, pentru a fi înregistrat la evidenţă la locul de domiciliu;

să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul biroului de probaţiune din raza teritorială unde îşi are domiciliul.

Pe 10 aprilie 2025, Curtea de Apel Nord a respins demersul directorului Penitenciarului nr. 17 Rezina, Veaceslav Dascăl, privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, în condițiile art. 91 Cod Penal al R. Moldova în privinţa lui Radulov ca nefondat. Totodată, instanța a dispus:

„(…) Căutarea, reținerea și plasarea lui Radulov Iurie în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, spre executare în continuare a pedepsei sub formă de detențiune pe viață, se pune în sarcina Inspectoratului General de Poliție a MAI și Administrației Naționale a Penitenciarelor din R.Moldova. Decizia este irevocabilă”, se spune în sentință.

Radulov, care a fost eliberat din penitenciar pe 10 martie 2025 printr-o încheiere a judecătorului Igor Negreanu, a fost „stimulat” de conducerea Penitenciarului nr. 17 Rezina „pentru împodobirea bradului de Anul Nou”. Ca și în alte cazuri, Comisia Penitenciarului nr. 17 Rezina a decis că Radulov este pasibil de a fi eliberat din pușcărie. În şedinţa de judecată, reprezentantul penitenciarului a susţinut demersul şi a solicitat admiterea lui.