Și-ar fi incendiat concubinul pentru a intra în posesia averii acestuia. Ce spune învinuita

O angajată a Ministerului Finanţelor, care la moment se află în concediu de îngrijire a copilului, riscă între 15 şi 20 de ani de închisoare pentru omorul premeditat, săvârşit cu o deosebită cruzime, a propriului concubin. Dosarul a fost transmis în judecată, iar femeia nu își recunoaște vinovăția.

Într-un comunicat de presă al Procuraturii municipiului Chișinău se arată că potrivit probatoriului, în noaptea spre 31 octombrie 2018, după ce au consumat împreună alcool în casa în care locuiau de mai mulţi ani, învinuita a incendiat mai multe elemente de mobilier din bucătărie, dar şi din odaia în care dormea victima, a închis toate geamurile şi a încuiat uşa de la casă, părăsind locuinţa. Moartea concubinului în vârstă de 60 de ani a survenit ca urmare a intoxicaţiei acute cu monoxid de carbon.

Mai mult, raportul de expertiză judiciară inginero-tehnică, dispusă de procurori, a concluzionat că incendiul a avut două focare şi a fost generat de surse deschise de foc, aduse din exterior. Fugind de la locul faptei şi încercând să-şi asigure un „alibi”, aceasta a apelat serviciul 112, numai după ce a survenit decesul victimei.

De cealaltă parte, Corina Cozlova, învinuită de omorul concubinului, spune că a ieșit din casă pentru a-și salva copilul de doi ani, dar a apelat la serviciul 112 pentru a-și salva concubinul.

„La ora 02:30, am telefonat la serviciul 112 și am solicitat ajutor, pentru că am depistat că în casă este fum, dar ajutoarele nu au fost trimise. De la 03:00 până la 06.00, ora decesului, concubinul era în viață și dacă ar fi fost trimise ajutoarele solicitate, nu ar fi existat niciun deces” , precizează învinuita.

Femeia mai spune că pe drum se întâlnise cu un echipaj de poliție, căruia i-ar fi cerut ajutor, dar i s-a spus că nu ține de competența lor.

„Un alt echipaj de poliție venise după mine. Am fost dusă la comisariat pentru a scrie plângere pe cele întâmplate”, menționează aceasta.

Despre moartea concubinului, Corina Cozlova a aflat dimineața când era în casa părinților: „Vecinii m-au sunat și mi-au spus că el a fost găsit mort în casă”.

Potrivit femeii, bărbatul mai are doi copii majori din căsnicia precedentă care s-ar afla peste hotare și ar fi influențat mersul anchetei.

„Timp de opt luni am avut calitatea de martor în dosarul respectiv, dar cu o săptămână înainte de a veni rudele decedatului în țară, la 3 iulie, mi s-a atribuit calitatea de bănuit”, precizează aceasta.



Învinuita în vârstă de 26 de ani are interdicţia de a părăsi ţara. Totuși, recent, aceasta a încercat să părăsească teritoriul ţării, împreună cu copilul său minor, dar a fost reţinută pe teritoriul Aeroportului Internaţional Chişinău.

„N-am avut intenția de a fugi, ci de a-i face un viitor mai bun copilului peste hotare. Sunt nevinovată, dar știind că la noi toți sunt cumătri și poate fi rezolvat ușor, am ales să plec, dar am fost oprită”, se apără Corina Cozlova.

Potrivit femeii, concubinul său era agresiv: „Organele de urmărire penală au ignorat în totalitate faptul că concubinul era extrem de agresiv. În mod sistematic admitea violența în familie. Avea pornite câteva cauze penale pentru violență în familie, violare de domiciliu, încălcarea ordonanțelor de protecție”.

De asemenea, femeia a spus că îi este încălcat dreptul la apărare prin neacordarea posibilității de a cere administrarea probelor în faza de urmărire penală.

„La începutul anului curent am auzit că rudele decedatului cunosc data probabilă a închiderii mele și caută mamă pentru copilul meu. Unul din frații concubinului mi-a propus să fac o procură pe cota parte (din moștenire) a copilului minor”, a spus femeia.

Potrivit Procuraturii capitalei femeia ar fi comis omorul pentru a intra în posesia averii bărbatului, care avea mai multe conturi bancare și imobile. Corina Cozlova se declară nevinovată.

Concomitent, pe acest caz procurorii au iniţiat urmărirea penală şi în privinţa angajaţilor serviciului 112, sub acuzaţia de neglijenţă în serviciu, soldată cu decesul unei persoane.