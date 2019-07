Rezumatul ședinței de astăzi din dosarul lui Petic: urmează a fi audiată partea vătămată

Mai mulți susținători ai lui Gheorghe Petic au protestat astăzi, 18 iulie, la Curtea de Apel Chișinău, cerând eliberarea acestuia din arest. În cadrul ședinței de judecată magistrații au respins revocarea măsurii preventive, însă au acceptat solicitarea apărării cu privire la prezentarea în instanță a părții vătămate.

Avocații lui Gheorghe Petic au solicitat astăzi recuzarea completului de judecată, pe motiv că acesta a încălcat normele de procedură. Cererea de recuzare a fost însă respinsă. Totodată, avocata lui Petic, Angela Istrate, dar și deputata Inga Grigoriu, au depus cereri de eliberare pe garanție care au fost însă și ele respinse de magistrați.

„Instanța de apel a respins cererile de garanție fără însă să audieze persoanele care au garantat. Eu eram în sală, însă deputata Inga Grigoriu era în hol. Am solicitat să fie audiată, însă acest lucru nu s-a întâmplat”, susține avocata Angela Istrate.

Ulterior, a fost înaintată o nouă cerere de recuzare, care însă, la fel, a fost respinsă, magistrații continuând examinarea cauzei. Într-un final, apărarea a înaintat o nouă cerere prin care au solicitat prezența în instanță a părții vătămată.

„Procurorul s-a expus împotrivă, insistând că partea vătămată ar fi fost audiată în instanța de fond în prezența avocatului numit din oficiu. Instanța de apel a admis însă cererea noastră și a obligat procurorul să asigure la ședința de mâine prezența părții vătămate. Nu suntem siguri că aceasta va fi prezentă”, precizează Angela Istrate.

Potrivit avocatei, lui Gheorghe Petic i-a fost încălcat dreptul la apărare, pentru că acesta nu a fost prezent în momentul audierii părții vătămate, astfel încât să îi poată pune și întrebări pentru constatarea circumstanțelor.

Mâine, 19 iulie, la Curtea de Apel Chișinău urmează continuarea examinării apelului, iar în ședință ar urma să fie audiată și partea vătămată, care nu s-a mai prezentat până acum în instanță.

La 20 martie 2019, prin sentința Judecătoriei Orhei, Petic a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de viol și condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare, în penitenciar de tip închis.

Reţinerea lui Gheorghe Petic a avut loc la 12 octombrie 2018, după ce la Centrul Unic 112 a telefonat o locuitoare a orașului Ungheni, care a cerut ajutor și intervenția poliției. Persoana a reclamat telefonic faptul că a fost agresată fizic și apoi violată în propriul domiciliu. Gheorghe Petic pledează însă nevinovat.

Pe parcursul anului 2018, înainte de a fi reținut, liderul Partidului „Platforma DA”, de la Ungheni, s-a remarcat prin mai multe acuzații aduse factorilor de decizie, din cadrul Poliției de Frontieră.