Fosta procuroră, ex-șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție (PA), Adriana Bețișor, despre care Procuratura Generală a anunțat joi că va compărea pe banca acuzaților pentru trei capete de acuzare: corupere pasivă în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și amestec în înfăptuirea justiției, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală pe acest caz și a transmis dosarul în judecată, se declară nevinovată și respinge toate acuzațiile care i se aduc, menționând că acțiunile întreprinse de autorități „sunt o răzbunare curată sprijinită și încurajată de însuși procurorul general”.

Solicitată de ZdG, Adriana Bețișor susține că nu și-a recunoscut vina în acest dosar, calificând dosarul împotriva ei drept „făcătură” și o „răzbunare”. În context, Bețisor acuză că toate acțiunile sunt „încurajate și sprijinite” de procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

„N-am recunoscut si nu-mi voi recunoaște vinovăția în acest dosar, pentru ca aceasta făcătură e o răzbunare curată, sprijinita și încurajată de însuși procurorul general. Prin fabricarea acestui dosar, care are la bază doar declarațiile unui personaj din anturajul lui Veaceslav Platon și care sunt vădit calomnioase și false, se urmărește izolarea mea, pentru a nu mi se permite dezvăluirea ilegalităților, făcute de procuratură. Toată aceasta grabă este ghidată de necesitatea de a-l scoate basma curată pe Platon de pe toate dosarele care au mai rămas la procuratură, îndeosebi de pe cele legate de companiile de asigurări. Vreau sa accentuez că, în toată perioada urmăririi penale am conlucrat cu ancheta, am formulat nenumărate cereri în care am contestat acțiunile ilegale ale procurorului, am cerut confruntare cu persoana care a făcut declarații false împotriva mea și am sesizat procurorul general vizavi de abuzurile subalternilor săi, dar mi s-au respins absolut toate solicitările. Iar aceasta nu demonstrează altceva decât lipsa de interes de a afla adevarul. Pe ultima suta de metri, mi-a fost înlăturat total ilegal avocatul, care oficial este în concediu, pentru ca sa fie posibila expedierea, cât mai urgentă, a dosarului în judecată și, la fel de rapid, obținerea unei sentințe de condamnare, prin folosirea martorilor falși care sunt oamenii lui Platon precum Doboș, Luchian etc. și care la moment lucrează in interesele acestuia. Ceea ce se întâmplă acum în procuratura nu are nici o legătură cu statul de drept și supremația legii, iar acest dosar fabricat nu are nimic în comun cu declarațiile procurorului general despre încetarea răfuielilor și a dosarelor deschise la comanda”, ne-a comunicat Adriana Bețișor.