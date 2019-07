Procuratura declară că Șor a plecat din țară fără a trece controlul vamal și cel de frontieră

Procuratura Generală anunță într-un comunicat de presă că deputatul Ilan Șor a plecat din R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, fără a trece controlul vamal sau cel de frontieră.

Liderul Partidului „Șor” ar fi trecut ilegal frontiera în perioada 14-17 iunie 2019. Procurorii au audiat, în cursul zilelor de 15-16 iulie, persoanele responsabile de verificarea şi supravegherea punctelor de acces pe teritoriul aerodromului Aeroportului Internaţional Chişinău, au ridicat şi examinat înregistrările video de pe teritoriul aerodromului, precum şi alte acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţii.

Astfel, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, deputatul ar putea fi pedepsit cu amendă, 200 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii sau închisoare de până la 2 ani.

Anterior, șeful interimar al IGP Gheorghe Balan preciza pentru Ziarul de Gardă că autoritățile dețin informația precum că Ilan Șor ar fi părăsit teritoriul R. Moldova la 14 iunie, prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău. Potrivit acestuia, au fost demarate și anchete de serviciu pentru a stabili implicarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne.

Ilan Șor, în privința căruia este aplicată interdicția de a părăsi țara, a apărut în spațiul public pentru ultima oară la 12 iunie, în cadrul unei conferințe de presă. Se întâmpla cu două zile înainte ca PDM să cedeze puterea și să treacă în opoziție.

La 15 iunie, ministrul de Interne Andrei Năstase confirma două avioane private au decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinău în seara zilei de 14 iunie: la bordul uneia s-ar fi aflat familia lui Ilan Șor, iar la bordul celei de-a doua nave – „două persoane din anturajul acestui personaj”.

La 26 iunie, după ce Ilan Șor nu s-a prezentat în ședința de judecată la Curtea de Apel Cahul, invocând faptul că avocatul său nu este disponibil, procurorii au solicitat emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia și darea în căutare internațională. Instanța urmează să se pronunțe asupra solicitării abia la 19 iulie.